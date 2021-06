Smartfon Oppo wybuchł mu w kieszeni. Efektem obrażenia rąk i nóg

Kolejny z powodów, dla którego smartfony wybuchają to zwiększenie ich temperatury, która wpływa na transformacje związków chemicznych znajdujących się w baterii. Dlatego też bardzo często dochodzi do wybuchu urządzeń podłączonych do ładowarek i zostawionych tak na długi czas. Należy pamiętać, że telefon może nagrzać się pozostawiony w nasłonecznionym miejscu lub też podłączony do wadliwej ładowarki.