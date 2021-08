Wybuch obok lotniskowca z napędem atomowym. Amerykanie testują jego wytrzymałość

Według WLTX, eksplozja, do której doszło w niedzielę, 8 sierpnia, miała miejsce zaledwie kilka kilometrów od lokalizacji czerwcowych i lipcowych testów uderzeniowych na Oceanie Atlantyckim. Amerykanie przekonują, że zakończyły się one sukcesem, a podczas każdej kolejnej próby ładunki wybuchały coraz bliżej lotniskowca. Do sieci trafiło nagranie, które przedstawia eksplozję obok lotniskowca USS Gerald R. Ford, który zastąpił w służbie lotniskowiec USS Enterprise.