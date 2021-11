Wybrał się na pole. Natknął się tam na tajemniczy przedmiot

Policja przypomina, że jeśli natkniemy się na przedmiot, który naszym zdaniem może być niewybuchem, zawsze należy wezwać odpowiednie służby. Czyli właśnie policjantów. W razie potrzeby to oni wezwą na miejsce saperów. Do czasu przyjazdu na miejsce policji konieczne jest zabezpieczenie terenu, by do niewybuchu nie miały dostępu osoby trzecie.