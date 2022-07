Wybór sprzętu do firmy – komputer stacjonarny czy laptop?

Jeszcze do niedawna śmiało mogliśmy powiedzieć, że komputer stacjonarny sprawdzi się w firmie najlepiej. Duża obudowa, która w razie braku wirtualnego miejsca umożliwi montaż dodatkowych dysków twardych to doskonały powód, dla którego warto było korzystać właśnie z jednostek stacjonarnych. Ponadto, większa obudowa oznacza łatwość w wykonywaniu praktycznie wszystkich napraw. Czasy jednak nieco się zmieniły, a dane w dużej mierze przetrzymywane są w serwerowniach bądź chmurach.

Co więcej, dzisiaj w małym laptopowym dysku jesteśmy w stanie zmieścić nawet do kilku razy więcej danych niż miało to miejsce jeszcze parę lat temu w przypadku większej ilości złączonych ze sobą, komputerowych dysków twardych. Minimalizacja komponentów przy uzyskiwaniu wyższych parametrów na stałe zagościła u wszystkich producentów, a korzystanie z laptopów stało się w ten sposób dużo wygodniejsze.