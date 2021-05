WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Patryk Wieczorek Dzisiaj, 05-05-2021 09:59 Wybierz smartfona na lata. Niedrogi sprzęt dla wymagających Duży ekran z odpowiednim nasyceniem kolorów, solidne podzespoły i dobrej jakości aparat – taki powinien być telefon idealny. Najbardziej popularne modele szybko schodzą ze sklepowych półek. Warto zainteresować się najlepszym sprzętem i wybrać model w przystępnej cenie. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Nawet budżetowy smartfon potrafi zadziwić wydajnością. Źródło: pixabay.com Zastanawiasz się na tym, jaki smartfon dla siebie wybrać, a może nie chcesz wiązać się długoterminową ofertą i potrzebujesz dodatkowego telefonu w atrakcyjnej cenie? Postaw na polecane modele, z pewnością mają wiele do zaoferowania. Samsung Galaxy A51 Uwagę przyciąga przede wszystkim bezramkowy wyświetlacz AMOLED, który gwarantuje świetną jakość czerni, szczególnie przy niewielkim oświetleniu. Aż cztery aparaty tylne pozwolą robić rozmaite zdjęcia, od szerokich panoram po niesamowite zdjęcia makro z bardzo bliskiej odległości. Samsung Galaxy A51 wyposażono dodatkowo w 4 GB pamięci RAM i ośmiordzeniowy procesor, które odpowiadają za płynną pracę urządzenia nawet przy kilku włączonych aplikacjach równocześnie. Aby w pełni cieszyć się wysokimi i niskimi tonami, sprzęt wyposażono w głośniki z technologią Dolby Atmos. Xiaomi Redmi Note 9 Ten niedrogi smartfon z systemem Dual Sim doskonale spisze się jako telefon służbowy. Zaawansowane funkcje rozpoznawania twarzy i odcisków palców pozwalają zabezpieczyć smartfon przed użyciem przez osoby trzecie. Solidny, duży ekran o rozdzielczości FHD+ zapewnia doskonałe wrażenia wizualne zarówno podczas oglądania filmów, jak i codziennej obsługi. Ekran dodatkowo pokryto Gorilla Glass 5, która jest odporna na zadrapania i sprawi, że sprzęt będzie prezentował się świetnie przez cały czas. Jeżeli chodzi o możliwości aparatu, na uwagę zasługuje przede wszystkim szerokokątny obiektyw 118 stopni, który doskonale nadaje się zarówno do zdjęć grupowych, jak i kręcenia panoram. Realme 6s Niedroga alternatywa dla sprzętu znanych firm oferuje mnóstwo interesujących udogodnień. Wyposażony w solidny procesor i sporo pamięci RAM smartfon dobrze radzi sobie z graniem mobilnym. Dzięki systemowi szybkiego ładowania potrzebujesz zaledwie godziny, by naładować baterię od 0 do 100 proc. Duży, 6,5 calowy wyświetlacz w połączeniu z wysoką jasnością i częstotliwością odświeżania aż 90 klatek na sekundę sprawiają, że urządzenie świetnie sprawdzi się podczas oglądania filmów w podróży. Motorola Moto G30 Wygodny i lekki smartfon od Motoroli sprawdzi się zarówno jako dodatkowy telefon służbowy, ale równie dobrze może służyć za główne urządzenie. Matryca o ultrarozdzielczości 64 Mpix, dodatkowy tryb nocny, dedykowany aparat do makro i czujnik głębi sprawiają, że zdjęcia wykonane telefonem zachwycają jakością wykonania nie tylko na ekranie smartfona. Dodatkowa bateria o pojemności 5000 mAh zapewnia energię na długie godziny nawet przy częstym użytkowaniu. Solidny smartfon z mocnymi podzespołami to sprzęt, który przetrwa długie lata. Jeśli nie zależy ci na uniwersalnym smartfonie z wieloma dodatkowymi funkcjami i solidnym aparatem, nie musisz wydawać mnóstwa pieniędzy.