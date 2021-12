Wybierz odkurzacz dla siebie

Bardziej zaawansowane modele odkurzaczy tradycyjnych, jak Thomas Aqua+ Pet & Family Plus, umożliwiają nie tylko usuwanie sierści zwierząt, ale również zbieranie wody! Rozlana woda w kuchni czy salonie już nie będzie stanowiła problemu. Odkurzacz został przystosowany do zbierania płynów. Dzięki bezrowkowej konstrukcji możliwe jest za jego pomocą zarówno odkurzanie, jak i mycie podłóg. W odkurzaczu piorącym Thomas Aqua+ Pet & Family Plus zastosowano system dysz wodnych Wet Jet System, za sprawą którego już przy zasysaniu nieczystości do pojemnika są one nawilżane tak, że nawet najdrobniejsze cząsteczki kurzu, pyłu i roztoczy są od razu wiązane w wodzie. Rozwiązanie to zapobiega przedostawaniu się drobnych zanieczyszczeń oraz zapachów z powrotem do pomieszczenia.