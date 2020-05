Wybierz głośniki do komputera. Dobra jakość dźwięku w dobrej cenie

Dwa, trzy, a może pięć głośników?

Zestawy głośników komputerowych różnią się między sobą przede wszystkim liczbą elementów. Dawniej najbardziej rozpowszechnione były komplety dwóch kolumn, które emitowały każdy rodzaj dźwięków, od tonów niskich do wysokich. Takie rozwiązanie pozostawiało jednak wiele do życzenia pod względem jakości dźwięków, jak i głośności. Jest ono przeznaczone głównie dla osób, które słuchają muzyki zazwyczaj za pośrednictwem słuchawek.

Bardziej zaawansowane modele mają również do dyspozycji dodatkowy głośnik niskotonowy. W takiej konfiguracji zarówno filmy jak i gry zapewniają o wiele lepsze wrażenia i przede wszystkim bardziej naturalnie brzmiący dźwięk. Bardziej zaawansowane zestawy wykorzystują technologię dźwięku przestrzennego i wymagają umieszczenia pięciu odrębnych źródeł dźwięku, a to lepiej odzwierciedla odgłosy sytuacji, które dzieją się na ekranie, a przez to zapewniają lepsze doznania. Takie rozwiązanie wymaga jednak sporo miejsca, w przeciwnym wypadku trudno będzie osiągnąć zadowalający efekt.