Wybieramy telewizor. Postaw na nowoczesne rozwiązania w dobrej cenie

Wieczorny seans przed telewizorem to gratka dla każdego domorosłego kinomana. Jeśli stary telewizor pozostawia wiele do życzenia, teraz może być najlepszy moment na jego wymianę. W sieci znajdziesz wiele telewizorów w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

Nie ma za dużych telewizorów

Wybierając telewizor, warto zastanowić się również nad jego rozmiarem. Ogranicza nas nie tyle cena, co wielkość pomieszczenia, w którym będzie stać sprzęt. W atrakcyjnych cenach i na promocjach znajdziesz telewizory o przekątnej aż 55, a nawet 65 cali. Z jednej strony im większy telewizor, tym dalej możesz umieścić fotel czy kanapę. Z drugiej strony im wyższa szczegółowość obrazu, tym mniejsza powinna być odległość od odbiornika, by móc zauważyć wszystkie detale. Dlatego zwykle im większa przekątna telewizora, tym lepiej.

Przyjmując, że kupujemy telewizor o przekątnej 55 cali, w przypadku rozdzielczości Full HD dystans między ekranem a oczami powinien wynosić mniej więcej dwa metry, w telewizorze 4K skraca się do około 1,2 m, a w telewizorach 8K nawet poniżej metra. Dlatego warto dopilnować, by wysoka jakość obrazu szła w parze z dużą przekątną ekranu, która pozwoli się nią cieszyć.

Naturalny, płynny obraz

Obecnie na rynku prym wiodą telewizory UHD 4K charakteryzujące się o wiele większą ostrością obrazu niż starsze telewizory Full HD i doskonale sprawdzą się szczególnie wtedy, gdy często korzystasz z serwisów VOD oferujących filmy i seriale na życzenie, a także odtwarzaczy Blu-ray. Obecnie telewizja satelitarna i kablowa nie obsługuje formatu UHD, jednak możemy się spodziewać, że wkrótce się to zmieni.

W sklepie każdy ekran prezentuje się tak, by oddać możliwie jak największą głębię kolorów przy mocnym, sklepowym oświetleniu. W domowych warunkach telewizor pracuje na innym trybie, który jest bardziej dostosowany do warunków otoczenia. Niemniej jednak jeśli tryb wyświetlania nie odpowiada twoim wymaganiom, możesz zmienić ustawienia z poziomu urządzenia tak, by dopasować je do swoich upodobań i rodzaju oglądanego filmu.

Pexels

Poza samą rozdzielczością obrazu warto zwrócić uwagę na HDR, czyli rozpiętość między ciemnymi i jasnymi tonami, a co za tym idzie - precyzyjne stopnowanie nasycenia czerni i bieli. Telewizory z HDR to gwarancja znacznie lepszej jakości obrazu i wyświetlania czerni, a to sprawia, że kolory są bardziej zbliżone do rzeczywistych.

Postaw na nowoczesne rozwiązania