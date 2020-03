Wybieramy telewizor. Dobre okazje na 2020 rok

Pierwsze miesiące nowego roku to przede wszystkim czas dużych wyprzedaży w sklepach ze sprzętem elektronicznym. A to doskonała okazja, by kupić upatrzony wcześniej telewizor w atrakcyjnej cenie. Dlatego warto być cały czas na bieżąco.

Telewizory z nowoczesnym systemem Smart TV oraz rozdzielczością 4K kupisz już za niewielkie pieniądze. Jeśli myślisz o wymianie telewizora na nowy, warto przejrzeć popularne modele. Mniejsze odbiorniki doskonale sprawdzą się w pokoju dziecka czy sypialni, a telewizor o sporej przekątnej 50 cali kupisz nawet za 1500 zł.

Szczegółowy i dynamiczny obraz

Telewizory z jakością obrazu 4K Ultra HD kupisz już nawet za mniej niż 1000 zł. Wyższa rozdzielczość wpływa na jakość i szczegółowość obrazu – sprawia, że filmy są bardziej wyraźne i wszystkie detale są o wiele lepiej dostrzegalne. Decydując się na wyższą jakość obrazu, dobrze będzie zainwestować w telewizor o sporej przekątnej ekranu. Wtedy różnica rozdzielczości będzie o wiele bardziej widoczna.

Kolejnym kluczowym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest HDR, czyli High Dynamic Range. Ten parametr odpowiada za szeroką rozpiętość między ciemnymi i jasnymi tonami, a co za tym idzie, za precyzyjne stopniowanie nasycenia czernią i bielą. Telewizory z HDR oferują większą maksymalną jasność obrazu niż klasyczne telewizory, dzięki czemu obraz wygląda na jak najbardziej rzeczywisty.

Telewizor z wysokiej półki

Osoby, które pragną najlepszych wrażeń, mogą skusić się na telewizor OLED. To opcja, która zarówno pod względem jakości, jak i nasycenia barw przewyższa większość telewizorów dostępnych na rynku. Matryca OLED pozwala wyświetlać doskonałej jakości czerń, a więc wysoki, absolutny kontrast. W przeciwieństwie do matryc LCD, które oświetlają każdy piksel, organiczne diody OLED świecą niezależnie, więc czarny piksel pozostanie po prostu czarny. To sprawia, że kolor obrazu jest wyjątkowo nasycony, a ekran jest doskonale widoczny z każdej strony. Matryca OLED to również gwarancja świetnej płynności obrazu.

Postaw na nowoczesne rozwiązania

Telewizory Smart zagościły w naszych salonach już dawno i obecnie trudno o dobrej jakości sprzęt, który nie byłby wyposażony w system smart. Aplikacje umożliwiające oglądanie filmów i seriali na życzenie są intuicyjne w obsłudze i pozwalają ci uniezależnić się od sztywnej telewizyjnej ramówki, a opcja słuchania muzyki i oglądania filmików na YouTube zmieni telewizor w prawdziwe centrum rozrywki. System jest bardzo prosty w obsłudze, ale jeśli nie przepadasz za nowinkami technologicznymi, nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z telewizora smart jak z tradycyjnego odbiornika. Obsługuje się go jedynie kilkoma przyciskami, więc trudno się pomylić.

Niedrogi model do każdego pokoju