Wybieramy Technologiczny Samochód Roku Wirtualnej Polski 2019 roku

Podczas plebiscytu na Samochodu Roku Wirtualnej Polski zespoły redakcyjne Autokult.pl i Autocentrum.pl wspólnymi siłami z bliska przyjrzeli się 40 samochodom, by wybrać ten, który zasługuje na miano najlepszego . Poszczególne auta rywalizują także o zwycięstwo w ośmiu kategoriach tematycznych.

Do każdej z kategorii samochody zgłaszane były przez importerów. Warunkiem dopuszczenia był rynkowy debiut takiego auta w 2019 roku, co oznacza, że cennik musiał zostać opublikowany jeszcze w ubiegłym roku. Redakcja WP Technologie została zaproszona do pomocy w wyborze najlepszego auta jednej z kategorii – Technologicznego Samochodu Roku.