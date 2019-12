WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 1 akcesoria samochodowe 2 godziny temu Wybieramy radio samochodowe. Sprawdź najważniejsze wskazówki Radio samochodowe to już nie tylko tradycyjny odbiornik stacji. To także małe centrum multimedialne, dzięki któremu możemy słuchać muzyki, audiobooków lub podcastów z niemal każdego nośnika cyfrowego. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Współczesne radioodbiorniki samochodowe łączą się z niemal każdym urządzeniem przenośnym (Shutterstock.com) Radio samochodowe to podstawowe akcesorium każdego kierowcy, który nie lubi jeździć w ciszy. Jego podstawową funkcją jest odbieranie stacji radiowych, ale współczesne, bardziej zaawansowane modele wyposażane są także w szereg różnych funkcji, umożliwiających słuchanie różnych materiałów audio w całkiem zadowalającej jakości. Radio to oczywiście nie wszystko, ponieważ liczą się także dobre głośniki, jednak na tym aspekcie nie będziemy się skupiać. Co należy brać pod uwagę przy wyborze radioodbiornika? Format i podświetlenie radia Radia samochodowe dostępne są w dwóch formatach – 1 DIN i 2 DIN. Pierwszy format jest najpowszechniejszy, ma wymiary 50 × 180 mm. Drugi format jest dwa razy większy i umożliwia zamontowanie ekranu LCD o przekątnej 6.2 cali, co przydaje się w przypadku odtwarzania filmów DVD czy nawigacji. Jeśli mamy duży otwór w desce rozdzielczej, ale chcemy kupić węższe radio w standardzie 1 DIN, możemy posłużyć się specjalnymi ramkami. Każde radio powinno być wyposażone w wyraźne i mocne podświetlenie, którego natężenie oraz kolor można dostosowywać za pomocą przycisków. Dzięki temu wszystko jest widoczne również nocą. Kolor to raczej kwestia drugorzędna, ale jeśli zależy nam na tym, by radio pasowało stylistyką do reszty auta, warto zwrócić uwagę i na ten aspekt. Złącza i funkcje Drugą szalenie ważną kwestią jest dostępność złączy i standardy połączeń z innymi nośnikami cyfrowymi. Dziś już coraz rzadziej można spotkać radioodbiorniki z czytnikiem płyt CD, ale za to mamy całą gamę slotów USB czy AUX, które umożliwiają podłączenie pendrive'a z muzyką czy telefonu komórkowego. W niektórych modelach znajdziemy również czytnik kart SD oraz możliwość połączenia się z urządzeniami za pomocą sieci bezprzewodowej Bluetooth. Standardem zaczynają być także radia z kamerą cofania, wyświetlające obraz na ekranie, oraz modele kompatybilne z iPhone'ami. Sprawdzajmy także formaty obsługiwanych formatów plików dźwiękowych i wideo. Standardem są: MP3, WMA, WAV, ACC, kodek FLAC, MPEG-4, DivX, AVI, MOV, MP4 i inne. Tuner Przyjrzyjmy się także tunerom. Standardem jest tuner FM wraz z RDS czyli Radio Data System. Jest to funkcja pozwalająca na wyświetlenie komunikatów na panelu radioodbiornika, np. nazwy stacji, wykonawców i tytułów piosenek. RDS to standard bardzo powszechny w Europie, który dodatkowo dostraja radio przy zmianie stacji. Dźwięk i moc Weźmy pod uwagę także kwestie techniczne dotyczące dźwięku. Samo radio oczywiście nie wystarczy, o czym wspominaliśmy wcześniej, ale warto przyjrzeć się maksymalnej mocy znamionowej, którą podaje się w watach. Najczęściej spotkamy się z wartością 4 x 40, 45, 50 lub 55 W. To oznacza, że możemy podłączyć 4 głośniki o określonej mocy. Warto też zwrócić uwagę na obecność korektora dźwięku czy regulację tonów wysokich i niskich, co podbija jakość dźwięku. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne