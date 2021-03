WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 3 laptop gamingowygaminglaptop do gier Patryk Wieczorek Dzisiaj, 10-03-2021 16:32 Wybieramy laptop gamingowy. Na co zwrócić uwagę przy zakupie Wśród graczy panuje opinia, że laptop to sprzęt, który sprawdza się w elektronicznej rozgrywce o wiele gorzej niż komputer stacjonarny. Decydując się na sprzęt dla graczy, nie trzeba jednak rezygnować z mobilności. W przypadku sprzętów mobilnych również można znaleźć interesujące oferty, trzeba tylko wiedzieć, czym kierować się przy zakupie. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Wybierając laptop do gier, zwróć uwagę na kilka aspektów Źródło: Adobe Stock Klasyczny notebook nie wystarczy, trzeba wybrać sprzęt, który łączy w sobie nowoczesne podzespoły i gamingowe technologie. Sporej wielkości ekran z porządną matrycą, specjalnie wyprofilowane klawisze czy wreszcie solidne podzespoły – to wszystko kosztuje, jednak warto uważnie prześledzić dostępne sprzęty tak, by nie wyrzucić pieniędzy w błoto. Karta graficzna Układ graficzny to najważniejszy parametr, na który należy zwrócić uwagę przy zakupie. Odpowiada ona za rozdzielczość, wyświetlaną liczbę klatek na sekundę i szczegółowość wyświetlanych na ekranie detali. Obecnie w przypadku laptopów gamingowych absolutnym minimum jest 4 GB pamięci. Takie rozwiązanie pozwoli na grę na wysokich ustawieniach bez widocznych spadków wydajności. Dobrym modelem godnym polecenia będzie ASUS TUF Gaming FX505 wyposażony w kartę graficzną NVIDIA® GeForce® GTX 1650. Wydajny procesor Karta graficzna to jedno, jeśli szukasz najbardziej wydajnego sprzętu, musisz zwrócić uwagę również na procesor. Od niego zależy, czy będziemy mogli komfortowo korzystać z programów, gier i aplikacji, oraz jak szybko będą się one wczytywać. W przypadku procesorów Intela do bardziej zaawansowanych zastosowań sprawdzą się modele i7 i i9. W przypadku procesorów AMD warto wybrać modele z serii Ryzen. Decydując się na sprzęt z konkretnej półki cenowej, znacznie lepiej wybrać komputer z wydajnym układem graficznym i słabszym procesorem, niż wersję z mocnym procesorem, który zamontowano kosztem niższej o klasę karty. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście solidna karta graficzna w połączeniu z wydajnym procesorem, jak na przykład w modelu Lenovo Legion Y540-15IRH. Nowoczesny dysk SSD Prędkość działania laptopa zależy jednak nie tylko od procesora, ale również zamontowanego dysku. Standardowe modele HDD odchodzą w niepamięć bądź ograniczają się do roli dodatkowego miejsca na rzadko używane programy i foldery. Obecnie największą popularnością cieszą się modele SSD, dzięki którym pozbędziesz się problemu długiego wczytywania danych czy włączania notebooka. Dobrej jakości dysk SSD gwarantuje błyskawiczne działanie również podczas rozgrywki. Ekrany wczytywania staną się o wiele mniej uciążliwe. Dobrej jakości ekran Laptopy gamingowe nie oferują ekranów o przekątnej monitorów stacjonarnych, jednak nadrabiają to nowoczesnymi rozwiązaniami. Wiele modeli wyposażono w ultracienkie ramki, które zapewniają maksymalną powierzchnię roboczą bez ingerencji w rozmiary urządzenia. Laptopy gamingowe oferują również wysoką rozdzielczość, nierzadko sięgającą nawet 4k. Standardowym rozwiązaniem jest oczywiście rozdzielczość Full HD i odświeżanie ekranu na poziomie 120 Hz. Wysoka częstotliwość odświeżania pozwoli w pełni skorzystać z możliwości układu graficznego z zachowaniem optymalnej ceny. Pamiętaj, że wymiana komponentów w laptopie jest o wiele trudniejsza niż w przypadku komputerów stacjonarnych, dlatego warto zadbać o to, by już na starcie wybrać jak najlepszy model. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze