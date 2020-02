WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Karolina Modzelewska 28-01-2020 (15:14) Wuhan National Biosafety Laboratory. Jedyne takie miejsce w Chinach Laboratorium w Wuhan bada najgroźniejsze wirusy na świecie. Amerykanie od dawna przyglądali się jego pracy i ostrzegali, że coś może wymknąć się spod kontroli. Pojawienie się koronawirusa w mieście stawia coraz to nowsze pytania na temat jego działalności. W Wuhan badają jedne z najgroźniejszych patogenów na świecie. Jedna z teorii, która pojawiła się w mediach, wskazuje, że koronawirus mógł "wymknąć się" z Wuhan National Biosafety Laboratory. Nie jest to potwierdzona informacja, a jedynie jedna z wielu spekulacji. Warto jednak przyjrzeć się bliżej działalności Laboratorium, ponieważ jego praca może przyczynić się do zwalczenia jednej z groźniejszych chorób ostatnich czasów. Wuhan: Laboratorium do badania groźnych wirusów Wuhan National Biosafety Laboratory mieści się w dystrykcie Jiangxia. Powstało w 2017 roku. Jest jedynym certyfikowanym laboratorium w Chinach, które może badać najgroźniejsze na świecie patogeny, w tym BSL-4.Takie jak SARS czy Ebola. To w 2017 roku amerykańscy eksperci ostrzegali, że z chińskiego laboratorium może ucieć jakiś wirus. Pomysł utworzenia laboratorium narodził się w 2003 roku, po wybuchu epidemii SARS. Władze uznały, że konieczne jest podjęcie działań, które pozwolą przygotować się na kolejne wybuchy chorób zakaźnych. Laboratoria badające patogeny otrzymują ocenę od 1 do 4, w zależności od klasy drobnoustrojów, którymi się zajmują. Przy czym 1 oznacza najniższe ryzyko, a 4 największe. Wuhan National Biosafety Laboratory, na poziomie bezpieczeństwa biologicznego zostało ocenione na 4 (BSL-4). Oznacza to, że może przechowywać najniebezpieczniejsze patogeny. Wuhan: Specjalne procedury w laboratorium BSL-4 Wszystkie osoby przebywające w laboratorium muszą nosić specjalne ochronne ubrania, część z nich zakłada kombinezony ciśnieniowe, aby odizolować się do szkodliwych patogenów. Po zakończeniu prac konieczne jest wzięcie prysznica i odkażenie wszystkich narzędzi używanych w trakcie eksperymentów.

Budynek laboratorium musi znajdować się w oddzielnym budynku lub izolowanym skrzydle kompleksu medycznego. Dodatkowo musi być wyposażony we własne systemy filtracji powietrza i odkażania. Chiny planują wybudować od 5 do 7 laboratoriów klasy BLS-4. Obecnie tylko laboratorium w Wuhan posiada zgodę na pracę z najgroźniejszymi patogenami.