Wszystko w jednym. Komputer bez jednostki centralnej nawet za 1600 zł

Ekran, klawiatura i myszka

Stacjonarny, ale mobilny

Nie musisz bawić się w dopinanie wielu kabli i optymalne ustawienie jednostki centralnej. W razie potrzeby możesz nawet odłączyć komputer od prądu, przenieść w inne miejsce i podłączyć. Nie martw się wagą urządzenia, "odchudzona" wersja waży przeważnie od 4 do 10 kg. To o wiele mniej niż standardowy zestaw komputerowy. Możesz zaaranżować przestrzeń do pracy wszędzie tam, gdzie chcesz.

Wydajność przede wszystkim

Poza tym warto również wybrać urządzenie z nowoczesnym dyskiem SSD, który cechuje się większą szybkością działania, co można zauważyć chociażby podczas uruchamiania systemu. Dodatkowo ze względu na brak ruchomych elementów będzie działać całkowicie bezgłośnie, a także jest o wiele bardziej odporny na uszkodzenia. Niektóre komputery all-in-one wyposażone są również w ekrany dotykowe o wysokiej rozdzielczości. To sprawia, że urządzenie jest wygodniejsze w obsłudze, a oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by podłączyć do niego mysz.