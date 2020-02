Wszystko na swoim miejscu. Sposoby na kable i kabelki

Kable, ładowarki, listwy i przedłużacze oraz wszelkiego rodzaju urządzenia zasilane prądem z gniazdka. Mimo rosnącej popularności technologii bezprzewodowych nadal gromadzimy w domu sporo tego rodzaju urządzeń. Jak zapanować nad kablami?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Splątane kable tworzą bałagan i nieestetyczne kłębowisko (123RF)

Wejście ładowarki zawsze w tym samym miejscu

Zdarza ci się "nurkować" pod biurkiem lub stołem w poszukiwaniu końcówki ładowarki? Może temu zaradzić niewidoczny, tani uchwyt na kable, który mocujemy na samoprzylepnej taśmie. Elastyczny uchwyt przytrzyma kabel w jednym lub kilku punktach. Podobne uchwyty możemy przymocować w różnych innych miejscach: np. przy listwach przypodłogowych, jeśli te nie są przystosowane do chowania w nich przewodów. Praktyczne przyssawki lub przyklejane uchwyty umocują kabel w jednym miejscu, co zapewni nam większy porządek i swobodę przy sprzątaniu.

Nie tylko do telefonu

Prostszym rozwiązaniem są ładowarki indukcyjne, które kabli nie wymagają, ale uzupełnianie baterii telefonów to nie jedyna czynność, w której przydaje się podłączenie do zasilania. Co zrobić np. z brzydką listwą, do której podłączamy kilka komputerów, laptopów i np. domowy odbiornik radiowy? Tu przyda się prosty, tani gadżet – pudełko z pokrywą i otworami na wyjścia kabli. Przywykliśmy do kabli i ich widok nie razi już aż tak jak dawniej, ale wystarczy ukryć choćby na chwilę plątaninę przewodów, aby docenić uporządkowane miejsce.

Pudełko na kable lub rodzaj listwy zasilającej podłączonej w niektórych modelach z ładowarką bezprzewodową to kolejny sposób na namnażające się we wnętrzu zbędne gadżety. Niektóre pudełka na kable to proste, ale bardzo praktyczne pudełka z tworzywa. Wystarczy zamknąć wieko pudełka, w którym mieszczono listwę zasilającą z podpiętymi ładowarkami, a problem szpecących, zbędnych urządzeń i kabli zostanie rozwiązany. Bardziej zaawansowane produkty mają wbudowaną ładowarkę indukcyjną lub miejsce, w którym łatwo ją umieścić.

Porządek musi być!