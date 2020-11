Współtwórca grono.net szykuje alternatywę dla Facebooka. Portal społecznościowy bez algorytmów

- Potrzeba merytorycznej rozmowy jednak nie zniknęła, a użytkownicy serwisów społecznościowych dalej łączą się w mniejsze grupy. ONORG ma być odpowiedzią na te potrzeby, platformą dla społeczności umożliwiającą swobodną i wygodną dyskusję, a pozbawioną algorytmów decydujących o tym, co i kiedy wyświetlać. W ten sposób chcemy wrócić do początków dyskusji w internecie. Nazwa ONORG wprost do tego nawiązuje, choć od tyłu – mówi Wojciech Sobczuk, współzałożyciel ONORG, cytowany przez serwis mambiznes.pl.