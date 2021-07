Wściekasz się, że ktoś nie tyje? Może mieć rzadką mutację, która go chroni

Gen GPR75 to rzadka mutacja, którą ma bardzo mało ludzi. Sumując ludzi z USA, Wielkiej Brytanii i Meksyku, nosi ją zaledwie 645 626 mieszkańców, co w przeliczeniu daje 1 na 2500 osób. Badacze mówią, że ci ludzie charakteryzują się niższą masą ciała niż średnia im podobnym oraz mają więcej niż połową szans (54 proc.) na to, by kiedykolwiek być otyłymi.