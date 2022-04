Wpływ krzyżówek na Twój mózg

Tanie i wszędzie dostępne

To jest chyba największa zaleta krzyżówek. Znajdziesz je w niemal każdym sklepie. Do tego nie kosztują dużo, a jeden zeszyt wystarcza na dłuższy czas. Do wyboru są różne rodzaje krzyżówek – od panoramicznych, przez jolki, po inne ciekawe łamigłówki. Ponadto można je dosłownie wszędzie rozwiązywać, nie tylko w domu. W każde miejsce możesz je ze sobą zabrać. Nie są ciężkie ani nie zajmują miejsca w torebce. W dzisiejszych czasach niemal wszystko ma swoje alternatywy w sieci. Nie inaczej jest z krzyżówkami. Krzyżówki online to takie, które możesz rozwiązywać na ekranie komputera, tabletu czy smartfona. Ich zaletą jest dowolna możliwość poprawiania błędów, bo na papierze nie jest to takie proste. Dlatego zwłaszcza w przypadku jolek i trudniejszych krzyżówek warto wypełniać je ołówkiem. W krzyżówkach online z łatwością możesz poprawić pomyłki, a wybór krzyżówek jest ogromny. Ba, w sieci można znaleźć także diagramy do wydrukowania. W ten sposób zamiast kupować, masz krzyżówki zupełnie za darmo!

Jak krzyżówki wpływają na Twój mózg?

Krzyżówki przede wszystkim wspomagają Twój rozwój intelektualny. Ponadto pobudzają wyobraźnię oraz poprawiają pamięć. Wiele określeń się powtarza, dlatego widząc to dążysz do ich zapamiętywania, aby łatwiej było Ci rozwiązywać kolejne krzyżówki. Ponadto krzyżówki jolki ze specyficznymi diagramami, gdzie samemu trzeba odnaleźć miejsca do wpisania odgadywanych słów przy pomocy np. ujawnionych nielicznych liter, uczą logicznego myślenia i planowania. Do tego jeszcze krzyżówki to niesamowita kopalnia wiedzy. Na każdym kroku możesz trafić na określenia, o których istnieniu dotąd nie miałeś pojęcia. Krzyżówki zapewniają więc ogrom wszechstronnej wiedzy z wielu dziedzin. I nie chodzi tu tylko o różne tematy określeń. Chodzi też o hasła, którymi są rozmaite przysłowia, aforyzmy, nazwiska, tytuły czy miejsca. Kiedy czegoś nie wiesz, zachęca Cię to do zajrzenia do słownika, encyklopedii, atlasu czy chociażby internetu. Jak widać więc, jest to bardzo pożyteczne zajęcie.

Najlepsze dla starszych

Przede wszystkim osoby w wieku 50+ i seniorzy powinni rozwiązywać jak najwięcej krzyżówek. Dlaczego? Ponieważ wszelkiego rodzaju łamigłówki, w tym właśnie krzyżówki, zapobiegają zmniejszaniu się aktywności komórek nerwowych w mózgu, a one ulegają z wiekiem kurczeniu. Krzyżówki kształtują wyobraźnię, która ma duży wpływ na percepcję, a także poprawiają zdolność kojarzenia i oczywiście pamięć. Nawet badania naukowe dowiodły, że krzyżówki dają najwięcej korzyści właśnie po 50 roku życia. Spowalniają bowiem starzenie się mózgu, który może zestarzeć się nawet 10 lat później niż bywa zazwyczaj.

Co można robić zamiast lub oprócz krzyżówek?

Oczywiście jest wiele innych, równie dobrych dla umysłu rozwiązań oprócz krzyżówek. Wszelkie gry słowne działają na mózg bardzo podobnie. Jeśli tylko masz z kim grać, warto to robić. Jedną z takich gier są Scrabble, które polegają na układaniu na planszy słów w formie krzyżówki właśnie. To świetna, wciągająca gra dla całej rodziny. Warto grać z dziećmi, wnukami, bo dla nich to też pożyteczne zajęcie, a zarazem świetny sposób na nudę. Wszystko o tej wspaniałej grze można znaleźć na stronie Scrabblemania, gdzie znajdują się nie tylko słowniki, wykazy dozwolonych słów, zasady gry, ale także licznik słów, który pomoże w pisaniu wypowiedzi w miejscach, gdzie masz do czynienia z limitami znaków bądź słów. A jeśli uczysz się języków obcych narzędzia jak scrabble cheat czy scrabble hilfe online są bardzo pomocne w utrwaleniu pamięci. Taką grę warto sprawić komuś w prezencie. Na pewno obdarowany będzie bardzo zadowolony.