Jak podaje portal Kyodo News na podstawie analizy zdjęć satelitarnych od Maxar Technologies przez Yu Koizumiego będącego wykładowcą na Uniwersytecie Tokijskim wynika, że Rosjanie wycofani większość rozlokowanego na dalekim wschodzie sprzętu, który trafił do Ukrainy.

Tyczy się to zarówno stanu składowiska starych czołgów jak i artylerii przechowywanych w wojskowym składzie na Sachalinie jak i systemów przeciwlotniczych S-300W4 rozlokowanych na terenie archipelagu Kurylskiego. Te zostały rozlokowane na archipelagu w 2020 r. po wizycie na spornych terytoriach ówczesnego premiera Dmitrija Miedwiediewa.

Warto zaznaczyć, że ta wizyta jak każda wcześniejsza wywołała w Japonii falę niezadowolenia społecznego i kryzys w stosunkach międzynarodowych. Formalnie Japonia jest jeszcze z Rosją w stanie wojny, ponieważ do dzisiaj nie podpisano traktatu pokojowego.

Ponadto Koizumi zaznaczył, że elitarna brygada piechoty morskiej stacjonująca we Władywostoku poniosła znaczne straty w walce, a niektórzy mieszkańcy dwóch z czterech spornych wysp Etorofu i Kunashiri zginęli w wyniku mobilizacji.

System S-300W4 to wprowadzona do służby w 2014 r. wersja rozwojowa systemu S-300W, który mimo podobieństwa znacznie różni się od dużo liczniejszych zestawów S-300P. Obydwa warianty zostały zaprojektowane w latach 70. XX wieku przez zakłady Ałmaz-Antiej, ale system S-300W wszedł do służby dopiero w latach 80. XX wieku.