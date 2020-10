WOT masowo wzywa żołnierzy. Znamy powód

W piątek 30 października, żołnierze służący w Wojskach Obrony Terytorialnej zaczęli otrzymywać wezwania do stawienia się w swoich jednostkach w bardzo krótkim czasie, nawet do 2 godzin. Wbrew plotkom nie ma to nic wspólnego ze strajkami kobiet po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, które ogarniają całą Polskę.