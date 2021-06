WOT formuje Grupy Niszczycieli Czołgów. Będą używać Javelinów

Pociski Javelin – jak one działają?

Javelin to pociski używane przeciwko pojazdom opancerzonym, w tym czołgom, ale i nisko latającym dronom, samolotom, czy helikopterom. Opracowana przez amerykański koncern Lockheed Martin broń wymaga uprzedniego namierzenia celu, po czym wystrzeliwany pocisk samoczynnie (bez sterowania operatora) wylatuje w stronę celu. Odbywa się to z minimalnym odrzutem, aby można było go z łatwością wystrzelić z ukrycia. Dopiero w późniejszej fazie lotu następuje drugi zapłon pocisku, dzięki której osiąga on szybszą prędkość konieczną do osiągnięcia wymaganego pułapu, aby dosięgnąć celu.