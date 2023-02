Jednym z najpopularniejszych trendów, dotyczących warunków zatrudnienia w IT, jest tak zwane workation. Słowo powstało z połączenia wyrazów: work i vacation, czyli: praca i wakacje. Co warto wiedzieć na temat workation w branży informatycznej? Na czym ono polega? Sprawdź.

Workation, czyli pracowakacje

Rynek IT wciąż jest nienasycony i brakuje na nim wysokiej klasy specjalistów. Programiści, technicy do spraw bezpieczeństwa danych czy administratorzy systemów to cyfrowi nomadzi, którzy mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie. Tacy pracownicy nie chcą spędzać sporej części swojego życia w biurze. Nic więc dziwnego w tym, że coraz większą popularność zdobywa workation, czyli połączenie pracy zawodowej z wakacjami w atrakcyjnych turystycznie miejscach.

Workation powstało zatem jako alternatywa dla zwykłego, tradycyjnego modelu pracy biurowej. W przypadku wielu osób po prostu się on nie sprawdza. Młodzi ludzie coraz częściej wolą również korzystać i poznawać inne kultury, niż tylko siedzieć w zamkniętym pomieszczeniu. Workation jest na to rozwiązaniem – można pracować oraz podróżować, poznawać świat. Workation chętnie wybierają programiści, inżynierowie baz danych, graficy i koordynatorzy teamów, którzy wszystkie swoje obowiązki wykonują zdalnie.

Workation: trend, który zyskuje popularność

Firmy IT coraz chętniej proponują pracownikom elastyczne formy zatrudnienia. Wejdź na branżowy serwis typu theprotocol.it i sprawdź, czy pracodawca, pod którego skrzydłami chcesz się rozwinąć, oferuje opcję workation. Możesz też negocjować warunki współpracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub rozmowy o awans.

Coraz więcej interesujących ofert, pozwalających na tryb pracy związany z workation, pojawia się na LinkedIn i na Facebooku. Rosnącą popularność trendu, jakim jest workation, widać również na portalach branży turystycznej. Organizatorzy wypoczynku, biura podróży i hotelarze prześcigają się w ofertach workation. Firmy sektora HoReCa zapewniają zaplecze biznesowe i noclegowo-wypoczynkowe kadrom, zaangażowanym w globalne projekty w ramach praco-wakacji.

Jakie korzyści daje workation w IT?

Czy warto pracować w modelu workation? Taka forma współpracy przynosi wiele korzyści obu stronom kontraktu! Wejdź na blog, poświęcony tematyce zatrudnienia i zobacz, jakie są zalety połączenia pracy z wakacjami. Zdaniem osób, pracujących w formule workation, jest to doskonały sposób na rozwój osobisty i zawodowy. Nie musisz bowiem spędzać całego tygodnia w biurowcu, stać w ulicznych korkach i czekać cały rok na upragnione wczasy. Możesz pracować zadaniowo i rozliczać się za każdy, pomyślnie wykonany projekt.

Zaletą workation jest też to, że możesz przez cały rok przebywać w ulubionym, ciepłym klimacie lub innym wybranym przez siebie miejscu. Masz też wiele okazji do rozwijania pasji podróżniczej: po skończonej pracy możesz zwiedzać okolicę, pójść do muzeum, galerii sztuki lub skosztować lokalnych specjałów. Taki styl pracy zdecydowanie sprzyja poprawie kondycji psychicznej i fizycznej.

Czy workation ma jakieś wady?

Workation stanowi niewątpliwie jedną z najbardziej atrakcyjnych form współpracy, zwłaszcza w branży IT i e-commerce. Wielu ludziom kojarzą się one z beztroskim relaksem pod palmami. Pamiętaj jednak o tym, że nie jest to urlop wypoczynkowy, lecz nowatorska forma organizacji pracy. Wykonywanie obowiązków służbowych w środowisku innym niż biuro ma nadać nową jakość realizowanym projektom.

Wadą workation jest też to, że w polskim prawie i w kodeksie pracy nie funkcjonuje jeszcze pojęcie pracowakacji. Nie jest to ani standardowa umowa o pracę, ani delegacja. Część pracodawców wykorzystuje niewiedzę pracowników i bezprawnie naliczają dni wolne za workation. Praca jest pracą, a urlop urlopem - należy więc wyraźnie rozgraniczyć pojęcia work i vacation. Jeśli pracujesz zdalnie, realizując projekt IT pod palmami, zachowujesz prawo do urlopu wypoczynkowego! Zanim wyruszysz na swoje pierwsze pracowakacje, omów z pracodawcą zasady wyjazdu i szczegółowe warunki współpracy. Wszystkie ustalenia miej na piśmie, by uniknąć niepotrzebnych nieporozumień na etapie rozliczenia wyjazdu.

Podsumowanie

Jak widać, to nie jest model pracy dla każdego. Sprawdzi się w zawodach elastycznych, które umożliwiają pracę zdalną, w tym szczególnie w sektorze IT, gdzie najważniejszy jest dostęp do Internetu i komputer. Jesteś zainteresowany pracą zdalną i możliwością wyjazdu? Wejdź zatem na https://www.pracuj.pl. i zobacz, co oferują pracodawcy!