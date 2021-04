WordPress rozważa blokadę nowej metody śledzenia Google'a. Chodzi o FLoC zamiast ciasteczek

FLoC to metoda zakładająca grupowanie użytkowników zgodnie z zainteresowaniami, co ma pomóc odpowiednio dobierać reklamy. Chociaż Google twierdzi, że grupy będą odpowiednio duże, by zapewnić wszystkim względną anonimowość i prywatność, w praktyce nie zawsze będzie to możliwe. Więcej na ten temat można przeczytać w odrębnej publikacji.