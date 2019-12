WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Informacja prasowa p&g 1 godzinę temu Women In Tech Summit 2019 – P&G partnerem największej w Europie konferencji technologicznej dla kobiet Tegoroczna edycja konferencji „Women in Tech Summit", największego wydarzenie technologicznego dla kobiet, zgromadziła prawie 6 000 uczestniczek z wielu krajów. Firma Procter & Gamble, która w Polsce ulokowała jedno ze swoich najważniejszych centrów IT była partnerem konferencji, dzieląc się z jej uczestniczkami wiedzą z dziedziny nowych technologii i doświadczeniem w zakresie kształtowania środowiska pracy sprzyjającego rozwojowi talentu zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w obszarze STEM. Woman in tech summit 2019 (info) Tegoroczna edycja największego technologicznego wydarzenia dla kobiet, to tysiące uczestniczek z całego świata, 23 keynote speakerów reprezentujących najważniejsze globalne firmy niemalże z każdego sektora aktywności, dla których high tech i innowacje są podstawą dalszego rozwoju biznesu. Przez dwa dni, na dwóch scenach odbyło się kilkadziesiąt tematycznych wystąpień i debat poruszających najważniejsze aspekty z branży, takie jak: rozwój technologii wobec zagrożeń klimatycznych, bezpieczeństwo danych czy wspieranie różnorodności w firmach technologicznych. Tematem przewodnim Summitu było cyberbezpieczeństwo, będące kluczowym zagadnieniem, z którym muszą zmierzyć się firmy reprezentujące niemalże wszystkie branże. Branżę FMCG podczas konferencji reprezentował światowy lider – firma Procter & Gamble. Pracownicy firmy prezentowali uczestniczkom tworzone przez firmę innowacje oraz możliwości rozwoju kariery pod okiem doświadczonych liderów oraz mentorów. Polska Centrum IT na światową skalę P&G już w 1996 roku utworzyło swoje pierwsze centrum IT w Polsce. Dzisiaj jest ono drugim co do wielkości takim ośrodkiem koncernu na świecie. Zatrudnia ponad 300 specjalistów z dziedziny IT, z których prawie połowa to kobiety. Jednym z keynote speakerów podczas Women in Tech Summit 2019, była Magdalena Zawadzka-Kiczko, szefowa warszawskiego hubu, a zarazem Global Master Data Shared Services Leader w koncernie. „Od ponad 180 lat innowacje pozwalaj nam tworzyć produkty, które nie tylko ułatwiają wykonywanie obowiązków domowych, ale także na co dzień poprawiają jakość życia milionów konsumentów. W dzisiejszych czasach najnowsze technologie z obszaru IT odgrywają szczególną rolę w tworzeniu tych innowacji – powiedziała Magdalena Zawadzka-Kiczko. W warszawskim centrum IT podejmowane są strategiczne decyzje dotyczące wykorzystania i rozwoju nowych technologii, z których firma korzysta na globalną skalę. Polski HUB daje możliwość rozwoju kompetencji pracowników, pozwalając na realizowanie projektów o światowym zasięgu. „Stale wprowadzamy innowacje we wszystkich obszarach działania firmy - dodaje Zawadzka-Kiczko. Rozwój nowych technologii daje nam możliwość, aby stale zaskakiwać i zachwycać naszych klientów. Korzystamy z danych, by nie tylko tworzyć nowe rozwiązania, ale także, by zapewnić konsumentom dostęp do odpowiednich do ich potrzeb produktów tam i wtedy, gdy ich potrzebują, by efektywnie się z nimi komunikować i optymalizować łańcuchy dostaw tak, by zmniejszał się nasz wpływ na środowisko. Wiele z tych prac jest wykonywanych właśnie w Polsce.” Mentoring szansą na rozwój kariery Odpowiednie wykształcenie, przebyte kursy oraz chęć rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego są podstawą do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Jednym z narzędzi pomagających w rozwoju kariery zawodowej, do których co raz chętniej sięgają firmy i ich pracownicy jest mentoring. Jest to narzędzie, którego istotą jest partnerska relacja między nauczycielem i uczniem, mająca na celu poznanie i zdefiniowanie potencjału osoby z mniejszym doświadczeniem, który może być rozwijany przy wsparciu bardziej doświadczonego mentora. Najwięcej korzyści przynosi taka forma mentoringu, w której obie strony mogą korzystać nawzajem ze swoich doświadczeń zawodowych. O znaczeniu mentoringu dla kobiet parujących w branżach technicznych mówiła podczas Konferencji Women in Tech Summit Emilia Burzyńska, CIO Procter & Gamble Central Europe, w ramach panelu „Mentoring - kolejne modne hasło czy narzędzie zmieniające karierę”. „W Procter & Gamble stawiamy na różne formy mentoringu, z których jedną jest tzw. odwrócony mentoring. W takim modelu obie strony uczą się od siebie nawzajem, uzupełniając swoje kompetencje. Młody pracownik czerpie z doświadczenia pracownika z długoletnim stażem, natomiast mentor może poznać często zupełnie inną perspektywę młodego pokolenia.” W branży IT stawiamy na kobiety Procter & Gamble z swoim Centrum IT w Polsce tworzy niezwykłe możliwości rozwoju dla ludzi młodych, stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. „Niestety kobiet w IT jest wciąż zdecydowanie mniej niż mężczyzn” – dodaje Emilia Burzyńska. „Młodym kobietom często brak wzorca osobowego w postaci kobiet odnoszących sukcesy w tej branży, zdarza się więc, że rezygnują z podjęcia kariery w tym obszarze. Dlatego jako firma angażujemy się w różne inicjatywy, które mają na celu popularyzację rozwoju kobiet w sektorze IT pokazując, że jest dla nich miejsce w tej branży i stawiając za przykład ich bardziej doświadczone koleżanki, które mogą być ich mentorkami " W trakcie 2-dniowej konferencji Women In Tech Summit uczestniczki mogły poznać realizowane projekty przez koncern a także dowiedzieć się w jaki sposób mogłyby rozwinąć swoją karierę w jej strukturach.