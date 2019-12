Wojsko USA testuje technologię "czytania w myślach". Ma pomóc pokojowych rozmowach

Amerykańskie Dowództwo Operacji Specjalnych niedawno pokazało szereg innowacji zaprojektowanych, aby pomóc siłom specjalnym ustalić nastawienie ludności cywilnej do działań armii USA.

Jak podaje DefenceOne, zestaw został opracowany przez U.S. Special Operations Command (SOCOM) i piętnastu partnerów jako "narzędzie analizy fizjologicznej". Będzie wykorzystywał różne czujniki do monitorowania stanu fizjologicznego badanej osoby, w tym m.in. stresu.

Mimo że potocznie nazywany jest zestawem do "czytania w myślach", to tak naprawdę składa się on z radaru i czujników do monitorowania tętna i temperatury pacjenta oraz analizuje jego głos. Sprzęt może zostać więc wykorzystany np. do rozpoznania, czy spotkanie z tubylcami przebiegło pomyślnie i nie wywołało negatywnych reakcji.