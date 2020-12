Wojsko USA otrzyma wyjątkowy sprzęt. Smellicopter to połączenie drona z ćmą

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego przy współpracy z amerykańskim wojskiem stworzyli niezwykłe urządzenie, które już wkrótce może zostać wykorzystywane przez tamtejszą armię. Mowa o miniaturowym dronie, którego nazwali Smellicopter. Jest to biohybryda - połączenie maszyny z żywą tkanką .

Głównym atutem sprzętu jest umiejętność rozpoznawania zapachów. Jest to możliwe za sprawą żywego fragmentu ćmy, który został wszczepiony do drona. Dzięki umieszczeniu w urządzeniu wrażliwych czułek owada, jest ono w stanie m.in. wyczuwać substancje chemiczne w powietrzu, lokalizować ludzi oraz znajdować ukryte materiały wybuchowe.

Naukowcy zdecydowali się na taki krok, gdyż dotychczasowe czujniki instalowane na dronach były zbyt powolne i słabe, aby odnajdywać i identyfikować zapachy podczas lotu. Opóźnienie w wykryciu śladów zapachowych wynosiło ok. 10 minut. Smellicopterowi zajmuje to z kolei nie więcej niż minutę .

Jak informują naukowcy, ćmy wykorzystują swoje niezwykle wrażliwe czułki m.in. do wykrywania substancji chemicznych w środowisku. Pozwalają im one także odnajdywać drogę do źródeł pokarmu czy też potencjalnych partnerów.