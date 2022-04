Wojna na Ukrainie zwiększyła zainteresowanie tym rozwiązaniem. Co trzecia firma planuje wdrożenie

Ebook z raportem "Cyberbezpieczeństwo dla firm" możesz w pdf pobrać za darmo tutaj:

Rozwiązania chmurowe, czyli tzw. cloud computing to rodzaj usługi, w której dane użytkownika przechowywane są na serwerach zewnętrznej firmy. Usługodawca jednak nie tylko udziela dostępu do przestrzeni dyskowej, ale także do odpowiednich narzędzi związanych ze świadczeniem danej usługi. W zależności od potrzeb mogą tam być przechowywane dane, a także multimedia takie jak zdjęcia czy filmy. Dostęp do danych odbywa się za pomocą łączy internetowych.

Jak czytamy w ebooku Interaktywnie.com, wartość globalnego rynku cloud computingu w 2021 roku wyniosła 368,97 mld dolarów. Według szacunków, wydatki te będą rosnąć do 2030 roku w średniorocznym tempie 15,7 procent. Eksperci prognozują również, że rozwój technologii w zakresie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego będzie dodatkowym impulsem w rozwoju tej branży. Z kolei w ostatnich latach do rozwoju tego rynku przyczyniła się pośrednio pandemia koronawiursa, która wymusiła przeniesienie wielu codziennych czynności do internetu.

Największym rynkiem rozwiązań chmurowych są Stany Zjednoczone. W 2021 roku wydatki firm z nimi związane wyniosły 135 mld dolarów, co stanowi jedną trzecią globalnych wydatków na ten cel. Prognoza wskazuje te dane w podziale na oprogramowanie "Infrastructure as a Sevice", "Platform as a Service", oraz "Software as a Service" przy prognozowanym średniorocznym wzroście na poziomie 14,8 procent aż do 2030 roku.

W Polsce, jak pisze Interaktywnie.com, plany przejścia posiadanego systemu do tzw. "chmury" ma 35 procent firm. Rosnącą popularność rozwiązań chmurowych potwierdza fakt, iż 70 procent osób odpowiedzialnych za infrastrukturę IT w firmach jest zdania, że rozwiązania chmurowe niedługo staną się kluczową inwestycją. Oprócz tego 85 procent osób na tym stanowisku podkreśla znaczenie bezpieczeństwa w kwestii cloud computingu.

Nadal jednak wśród polskich firm rozwiązania z zakresu cloud computingu występują stosunkowo rzadko. Poziom ich wdrożenia zbadali eksperci, według których aby Polska mogła pod tym względem dorównać europejskim liderom, musiałaby się w tym zakresie do roku 2030 rozwijać w tempie około 50-60 procent rocznie.

Wśród polskich przedsiębiorców aż 40 procent deklaruje, że w najbliższej przyszłości nie będzie korzystało z usług chmurowych. Jak czytamy w raporcie Interaktywnie.com, niewiele mniej korzysta jednocześnie z rozwiązania lokalnego i chmurowego, a 17 procent zamierza w najbliższym czasie przenieść do chmury część swoich usług.

