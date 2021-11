Wódka z czerstwego chleba. Polacy chcą zapobiec marnowaniu pieczywa

Firma szuka wsparcia finansowego przy budowie laboratorium, w którym będą prowadzić dalszą pracę nad pomysłami z wykorzystaniem czerstwego pieczywa. Według Raportu Federacji Polskich Banków Żywności do wyrzucania chleba w 2018 roku przyznało się 49 procent Polaków. Jest to kategoria produktów najczęściej marnowana przez konsumentów. Łącznie to aż 2 miliony ton rocznie.