Woda na Marsie. Naukowcy mają nową teorię

Woda na Marsie

Z wcześniejszych ustaleń wynika, że kiedyś na Marsie znajdowała się woda, która byłaby w stanie pokryć całą jego powierzchnię. Powstały w ten sposób ocean miałby głębokość od 100 do 1500 metrów. Jednak za sprawą zachodzących zmian, a dokładniej mówiąc utraty ochronnego pola magnetycznego i oddziaływania promieniowania kosmicznego i wiatru, znaczna część wody zniknęła.

Mars pełen tajemnic

Naukowcy sądzą, że reakcje chemiczne zachodzące na Czerwonej Planecie sprawiły, że od 30 do 99 proc. wody, którą początkowo posiadał Mars, znalazła się w minerałach i trafiła pod jego powierzchnię. Pozostała jej część, została natomiast utracona, co wyjaśnia stosunek wodoru do deuteru (stabilnego izotopu wodoru), który obserwowany jest na Marsie.