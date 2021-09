Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy złożymy online. Przysługuje 12 tysięcy złotych na dziecko

Z początkiem nowego roku wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie można złożyć za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co w przypadku świadczeń Dobry start i Rodzina 500+. Oznacza to, że osoby zainteresowane będą musiały zalogować się do Portalu Emp@tia, PUE ZUS lub swojej bankowości elektroniczna, gdzie w odpowiednim czasie znajdzie się stosowna funkcja do złożenia wniosku.