Włoski sąd podtrzymał wyrok: smartfony mają wpływ na raka. Naukowcy: to kolosalna pomyłka

Częste używanie smartfona może spowodować raka - tego zdania jest włoski sąd, który utrzymał wyrok niższej instancji w sprawie Roberto Romeo, byłego pracownika Telecom Italia. Z decyzją nie zgadzają się naukowcy. - To kolosalna pomyłka - mówi jeden z nich.

Czy częste używanie smartfona może spowodować raka? Teorie na temat wpływu telefonów komórkowych na nowotwory słyszeliśmy nie raz, szczególnie pod koniec lat 90., kiedy to małe urządzenia służące do telekomunikacji zaczęły stanowić podstawowy element naszego ekwipunku. Jak zauważają naukowcy, to tylko teorie - w dodatku w żaden sposób niepotwierdzone. Choć ich opinie podziela dziś przeważająca część ludzi na świecie, inne zdanie na ten temat ma sąd apelacyjny w Turynie, który ku zdumieniu wielu ekspertów, podtrzymał wyrok w sprawie Roberto Romeo.