Włosi zakrywają lodowiec specjalnymi plandekami, żeby spowolnić jego topnienie

Każdego lata lodowiec Presena w północnych Włoszech jest zakrywany ogromnymi plandekami odbijającymi światło. Wszystko po to, żeby chronić go przed dalszym topnieniem – stracił on od 1993 roku ponad jedną trzecią swojej objętości.



Lodowiec Presena we Włoszech. (Getty Images)