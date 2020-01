Wkrótce premiera 2 sezonu "Altered Carbon". Uczta sci-fi na motywach powieści Richarda Morgana

Netflix szykuje wielką ucztę dla fanów fantastyki naukowej. Wielu entuzjastów tego gatunku czeka na premierę kolejnego sezonu serialu "Altered Carbon" na podstawie prozy Richarda Morgana. Dostaniemy go szybciej, niż się spodziewaliśmy.

Altered Carbon z nową obsadą

Główny bohater w nowej powłoce to teraz rola Anthonyego Mackiea. Pozostałe postaci to zasługa takich aktorów jak chociażby: Simone Misick, Dina Shihabi, Torben Liebrecht, James Saito, Renee Elise Goldsberry i Chris Conner. Jak widać obsada to ogrom zmian w stosunku do pierwszej serii.