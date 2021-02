Wkrocz w nową generację elektronicznej rozgrywki z OMEN 15 od HP

Za nami dość ciekawa data - XXI wiek, 21 stycznia 2021 roku, godzina 21.21. Dzień całkowicie zwyczajny, choć z perspektywy numerologicznej bardzo wyjątkowy. Drugiej kumulacji takich samych liczb już przecież w naszym życiu nie spotkamy. To dobra okazja do tego, by wkroczyć symbolicznie w nową generację rozgrywki PC.