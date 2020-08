Wizz Air nie stosował się do przepisów. Linie mogły dostać zakaz lotów

Wizz Air nie sprawdzał, czy pasażerowie lecący do Grecji posiadają specjalne kody QR uprawniające ich do przekroczenia granicy tego kraju. Węgierski przewoźnik otrzymał za to zakaz lotów do Aten. Ostatecznie linie doszły do porozumienia z greckim rządem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wizz Air bliski zakazu lotów do Grecji. Nie sprawdzał kodów QR (Flickr)