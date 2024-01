Wirus sprzed milionów lat. Miały ważny wkład w nasze istnienie

Przez długi czas, materiał genetyczny pochodzenia wirusowego był uważany za tzw. "śmieciowe DNA". Jednak obecne badania dowodzą, że jego rola w rozwoju człowieka jest nie do przecenienia. Jest on niezbędny dla zainicjowania procesu, który ma miejsce kilka godzin po zapłodnieniu, kiedy komórki zarodka zaczynają się różnicować.

W rozwoju embrionalnym człowieka, już kilka godzin po zapłodnieniu, dochodzi do pierwszego podziału zygoty, czyli komórki powstałej w wyniku połączenia gamety męskiej i żeńskiej. W efekcie powstają dwie komórki potomne, które są totipotencjalne, co oznacza, że mają zdolność do różnicowania się w dowolny rodzaj komórek i mogą stworzyć cały organizm. Kolejny podział zygoty prowadzi do powstania czterech komórek, które nie są już toti-, a pluripotencjalne - mogą różnicować się w komórki dowolnej wyspecjalizowanej tkanki ciała.