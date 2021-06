Wirtualny asystent Edek pomoże sprawdzić rozkład jazdy pociągów PKP

Jak deklaruje PKP Intercity, celem Edka jest odciążenie infolinii i zapewnienie dostępu do rozkładu jazdy osobom nie poruszającym się sprawnie w internecie. Ponieważ sercem usługi jest system uczenia maszynowego, wirtualny asystent ma uczyć się nowych zwrotów i coraz skuteczniej rozpoznawać to, co mówią do niego klienci.