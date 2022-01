Wirtual to nowy real. VR staje się codziennością

Jakie gry VR były najciekawsze w 2021 roku?

"I Expect You To Die" jest grą dla posiadaczy HTC Vive, Oculus Rift, czy Valve Index. Ten tytuł pozwala wcielić się w rolę tajnego agenta, zdolnego do posługiwania się telekinezą i wymaga rozwiązywania różnego rodzaju zagadek, co z kolei pozwoli wybrnąć z potencjalnie śmiertelnych scenariuszy. Ciekawe jest to, że niemal na każdym kroku czyhają na nas pułapki, a w połączeniu z goglami VR, efekt bywa przerażający i jednocześnie zabawny. Gra doczekała się kontynuacji w postaci "I Expect You To Die 2", która miała swoją premierę 24 sierpnia 2021 roku. Oceny na Steam są bardzo pozytywne.