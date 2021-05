Wiosenno – letnia dawka witamin. Proste i szybkie przekąski

Do przygotowania koktajli również wykorzystujemy blendery, takie jak Bosch ErgoMixx 1000 W. Wykorzystanie blendera pozwala na wydobycie z warzyw wszystkich składników odżywczych, z których część możemy stracić używając np. wyciskarek. Blender Bosh uniwersalne urządzenie z silnikiem 1000W i dodatkowym trybem Turbo, przeznaczonym do cięższych prac. 12 stopni regulacji prędkości pozwala na ustawienie idealnego trybu miksowania czy mielenia zarówno do delikatnych ziół, jak i twardych orzechów. Imponujące właściwości tnące to zasługa poczwórnego ostrza i doskonałego ukształtowania stopy. Specjalnie skonstruowana końcówka miksująca zapobiega chlapaniu. Produkt serii Ergomix oferowany jest zarówno w ofercie podstawowej, jak i istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia, akcesoria i końcówki.