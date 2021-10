Windows 11: nowa era w dziejach komputerów zaczyna się dziś

Aby zbliżyć Cię do treści i informacji, na których Ci zależy, wprowadziliśmy Widżety – nowy spersonalizowany kanał oparty o sztuczną inteligencję. Otwieranie go za pomocą kliknięcia lub przesunięcia palcem od lewej strony jest płynne i bezproblemowe, ponieważ Widżety przesuwają się po ekranie jak po tafli szkła. Niezależnie od tego, czy chcesz sprawdzić swój plan dnia dzięki integracji kalendarza Outlook i listy rzeczy do zrobienia, poznać najnowsze nagłówki gazet lub prognozę pogody na jutro, czy też przejrzeć ulubione zdjęcia z dysku OneDrive, Widżety zapewniają wszystko, są w zasięgu ręki.