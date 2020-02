Wilk należący do zagrożonego gatunku przeszedł ponad 14 tys. km w poszukiwaniu miłości

Wilk znany jako OR-54 opuścił swój dom w Oregonie w poszukiwaniu partnera. Naukowcy śledzili każdy jego krok, aż do momentu śmierci zwierzęcia w zeszłym tygodniu.

Młoda samica z gatunku wilka szarego pożegnała się ze stadem i wyruszyła w podróż, aby znaleźć miłość. Miało to miejsce w styczniu 2018 roku. Przez następne dwa lata wilczyca, nazywana przez naukowców OR-54 wędrowała po górach i pastwiskach, od czasu do czasu zabijając mniejsze zwierzęta dla pożywienia.

Wilcze wędrówki

Zdaniem Amaroq Weiss, biologa z Center for Biological Diversity, opuszczanie "domu" jest normalną sprawą w przypadku młodych wilków. Zazwyczaj dzieje się to, gdy zwierzęta osiągają półtora roku lub dwa lata. Wówczas zaczynają poszukiwania partnera i własnego terytorium. W rodzinie OR-54 było to tradycją. Jej ojciec, nazwany przez naukowców OR-7, przez lata szukał partnerki w Kalifornii, zanim wrócił do Oregonu, by założyć rodzinę.