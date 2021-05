Wielki wyciek danych o broni jądrowej w Europie. Żołnierze używali popularnych aplikacji

Aby nieco ułatwić sobie pracę, żołnierze mieli korzystać z aplikacji Chegg, Quizlet oraz Cram, czyli ogólnodostępnych aplikacji do nauki języków. A dokładniej w fiszkach, które się w nich znalazły. To tam, zdaniem, Bellingcat, trafiły ekstremalnie poufne dane. O ile ktoś potrafi je rozszyfrować i zna wojskowy żargon. Dziennikarze go znali i w ten sposób otrzymali bogatą listę nie tylko lokalizacji baz, ale również liczbę kamer bezpieczeństwa, dane o czujnikach i unikalne identyfikatory. Ale nie wszystkim żołnierzom chciało się zachowywać pozory i w aplikacjach użyli zdjęć profilowych z Facebooka czy LinkedIna.