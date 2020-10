Wielki Wybuch nie był pierwszy, ani ostatni. Roger Penrose przedstawia zaskakującą teorię

Roger Penrose uważa, że przed Wielkim Wybuchem istniały inne wszechświaty. Nasz wszechświat zajął miejsce swojego poprzednika, a takie zmiany będą powtarzały się w przyszłości. Penrose, który w tym roku został uhonorowany nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki za to, że swoimi badaniami "wykazał, w jaki sposób teoria względności doprowadziła do powstania czarnych dziur" w rozmowie z brytyjskim dziennikiem wyjaśnił swoją teorię.

Zaskakująca teoria o wszechświecie

- Wielki Wybuch nie był początkiem – powiedział Penrose w rozmowie z "The Telegraph". Dodał: - coś było przed Wielkim Wybuchem i to coś, co będziemy mieli w przyszłości.