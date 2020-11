Wiedzieliśmy to od dawna, teraz mamy potwierdzenie. Gry wideo są dobre dla twojego samopoczucia!

Gry szkodzą? Bzdura!

Przeanalizowanie 3274 ankiet pozwoliło naukowcom z Oxfordu stwierdzić, że gry wpływają dobrze na samopoczucie graczy. Ma na to wpływ mechanika gier oraz aspekty społecznościowe. Gracze, którzy mogą nawiązać przyjaźń w świecie wirtualnym i współpracować z innymi, są zwyczajnie szczęśliwsi .

Oczywiście nie na wszystkich gry wideo wpływają pozytywnie. Istotnym czynnikiem w tej kwestii jest powód grania. Ci, którzy chcą w ten sposób uciec od problemów rzeczywistości lub rozładować stres, mogą pogłębić swoje stany , na co wskazuje poprzednie badanie przeprowadzane na Uniwersytecie Oksfordzkim. Osoby, które sięgają po gry dla czystej rozrywki natomiast zauważą u siebie poprawę samopoczucia.

Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

Źródło danych jest bardzo ważne

Andrew Przybylski zwraca uwagę, że zróżnicowanie źródeł danych pozwoli na dokładne badanie tematu, a opieranie się na statystykach jednostronnych może prowadzić do błędnych wyników badań. To logiczne, że jeśli ankietę przeprowadzają przeciwnicy gamingu, ich wnioski będą inne niż znawców branży. Co innego, gdy ostateczny werdykt będzie wypadkową wszystkich danych.