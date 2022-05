Więcej tego, co lubisz w Klubie CCC. Już teraz słuchaj Spotify Premium za darmo

Najpopularniejsza platforma streamingowa Spotify dołączyła do grona Partnerów Klubu CCC. W ramach specjalnej oferty, Klubowicze o statusach Silver i Gold otrzymają w prezencie 3-miesięczny bezpłatny dostęp do konta Spotify Premium bez żadnych ograniczeń. Dla nowych członków klubu CCC także przewidziano atrakcje i bezpłatny, dwumiesięczny dostęp do platformy muzycznej. Dołącz do Klubu CCC, skorzystaj z oferty i ciesz się towarzystwem ulubionej muzyki i podcastów.

Spotify to cyfrowa platforma oferujący natychmiastowy dostęp do ponad miliona utworów muzycznych i podcastów z całego świata. Posiadacze konta Premium mogą ich słuchać bez reklam i ograniczeń z dowolnego miejsca na swoim ulubionym sprzęcie - usługa Spotify dostępna jest na smartfony, komputery, tablety głośniki czy zestawy samochodowe. Dzięki funkcji Spotify Connect, można sprawnie przekazać odtwarzane utwory pomiędzy nośnikami, by nieustannie czerpać przyjemność z słuchania ukochanych utworów.

Kupuj, awansuj i korzystaj z dostępu do ulubionej muzyki!

Klub CCC to wyjątkowe miejsce dla miłośników mody, zakupów i wyjątkowych okazji. Na platformie pełnej inspiracji i trendów, każdy z użytkowników odnajdzie spersonalizowane treści dopasowane do jego potrzeb. Klub CCC gwarantuje Klubowiczom szereg możliwości i niesamowity komfort zakupów – brak fizycznej karty klubowicza, bezpłatne dostawy i zwroty bez paragonu do 120 dni oraz dodatkowe korzyści i rabaty. Na aktywnych Klubowiczów czekają dedykowane akcje rabatowe i inspirujące spotkania w elitarnym gronie.

By dołączyć do Klubu CCC wystarczy skorzystać z aplikacji mobilnej dostępnej na systemy iOS (AppStore), Android (Google Play) i Huawei (AppGalery) lub odwiedzić stronę internetową ccc.eu.

Każda złotówka wydana w salonach CCC i na ccc.eu ma znaczenie i przybliża do kolejnych modowych korzyści. Kwoty z zakupów zarejestrowanych na kontakch klubowych CCC przekładają się na korzyści, a te pomagają przypisać Klubowiczom odpowiednie statusy i tym samym otworzyć dostęp do dodatkowych atrakcji.

Klubowicze rozpoczynają swoją przygodę na poziomie Standard, jednak każdy kolejny zakup to kolejny krok do osiągnięcia wyższych statusów - Silver, a następnie Gold. Wejście na poziom Silver otwiera przed Klubowiczami możliwości skorzystania z dedykowanych ofert i rabatów przygotowanych przez Partnerów Klubu. Od teraz ich grono zasila również Spotify.

Jak skorzystać z promocji?

Zaloguj się na swoje konto w aplikacji CCC, a następnie odwiedź zakładkę "Promocje". Pobierz kod i wejdź na stronę dedykowaną ofercie Spotify. To proste, prawda? Korzystaj ze Spotify tak jak lubisz i ciesz się bezpłatnym dostępem do ulubionej muzyki przez kolejne miesiące!