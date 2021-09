Niezwykły grzyb. Widziałeś taki okaz? Możliwe, że znalazłeś zwłoki

Lakówka ametystowa to piękny grzyb o fioletowej barwie. Swoją nazwę zawdzięcza ametystowi, czyli kamieniowi szlachetnemu o podobnym zabarwieniu. Z czasem traci swój urok, zmieniając barwę na brązową lub żółtawą. Jest to grzyb jadalny, który nie jest zbierany przez grzybiarzy, ponieważ nie ma zbyt wielu walorów smakowych, a do tego jest niewielki. Ma jednak inne zastosowanie.