Widziałeś te telewizory? Sprawcie sobie prezent po wyczerpującym roku

Rok 2020 powoli dobiega końca, a wraz z nim czas refleksji i podsumowań. Bez wątpienia dla wielu z nas było to okres wielu wyzwań zarówno zawodowych, jak i życiowych, a także mnóstwa pięknych i niezapomnianych momentów. Aby zamknąć ten rok równie pozytywnym akcentem, warto wyposażyć się w jeden z nowoczesnych telewizorów, które już dziś znajdziecie w ofercie Media Expert. Nie wiecie, na co się zdecydować? Przychodzimy z pomocą i prezentujemy Wam propozycje najciekawszych modeli!

Niesamowita ostrość

Oglądanie filmów i seriali w czasie wieczornego wypoczynku? To idealna rozrywka dla Ciebie i dla Twoich bliskich. Najwyższą jakość oglądanych materiałów zapewni Wam telewizor Samsung QLED QW75Q67T. Został wyposażony w innowacyjną technologię Quantum Dot, która gwarantuje unikatowy realizm obrazu, wyjątkową głębię barw i optymalną jasność wyświetlacza, a widz może poczuć się jak integralna część wirtualnego świata. Doskonała ostrość w połączeniu w wyraźnym kontrastem ułatwiają dostrzeżenie nawet najmniejszych szczegółów. Telewizor Samung pozbawiony jest ramki z trzech stron ekranu, dzięki czemu powierzchnia do oglądania jest jeszcze większa. Co więcej, urządzenie jest niesamowicie smukłe, a jego elegancki design doskonale wpisuje się w wystrój każdego pomieszczenia. Jego dodatkową funkcją jest możliwość bezprzewodowego udostępniania treści ze smartfona prosto na wyświetlacz telewizora. Atrakcyjną propozycją dla fanów kinowych emocji jest także telewizor LG LED 86UN85003LA. Sprzęt obsługuje jakość obrazu 4K, dzięki czemu wyświetlane materiały są jeszcze bardziej wyraźne. Za perfekcyjne działanie sprzętu odpowiada nowoczesny procesor trzeciej generacji, wykorzystujący do swojej pracy technologię uczenia maszynowego. Dodatkowo wirtualne kanały audio umożliwiają użytkownikom poczuć się jak w prawdziwej sali kinowej. Obraz odznacza się wysoką jakością obrazu pod każdym kątem widzenia. Sprzęt idealnie sprawdzi się w czasie spotkań z przyjaciółmi, rodzinnych wieczorów, a także rozgrywek gamingowych.



Samsung QLED QW75Q67T

Perfekcja w nanocząsteczkach

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w sprzętach elektronicznych, pozwala uzyskać ich nowe, niesamowite możliwości. Wśród nich znajduje się telewizor LG LED 55NANO867NA. Do skonstruowania wyświetlacza użyto specjalnych nanocząsteczek, które sprawiają, że kolory są czyste i intensywne. Materiały odtwarzane są w wysokiej jakości 4K, a gwarancję trwałości i sprawnego działania zapewnia wytrzymały, czterordzeniowy procesor A7. Specjalną funkcją jest wyłączanie wygładzania ruchu, która umożliwia oglądanie wybranych materiałów zgodnie z wizją ich twórcy. Sprzęt doskonale sprawdzi się do obsługi nawet najbardziej wymagających gier. Wyświetlacz skraca opóźnienia i intuicyjnie dostosowuje się do ruchów użytkownika, który już teraz może osiągać jeszcze lepsze wyniki. Dodatkowe wrażenia zapewniają głośniki, generujące perfekcyjny, wirtualny dźwięk 4.0. Telewizor LG jest ławy i przyjemny w obsłudze, a to za sprawą funkcjonalnego pilota Magic Remote oraz połączenia WiFi, umożliwiającego sterowanie sprzętem przy pomocy smartfona.



telewizor LG LED 55NANO867NA

Rozrywka bez ograniczeń

Jeżeli cenisz sobie wysoką jakość domowych urządzeń, z pewnością przypadnie Ci do gustu ten wyjątkowy telewizor LG LED 70UN70703LB. Sprzęt stanowi idealne połączenie ostrego obrazu, przestrzennego dźwięku i nowoczesnego designu. Oglądanie filmów oraz seriali zyskuje nowy, niesamowity wymiar. Kolory wyświetlacza występują w szerokiej gamie odcieni, przez co obraz jest jeszcze bardziej realistyczny. Co więcej, z telewizorem LG podniesiesz komfort życia wszystkich domowników. Sprzęt posiada technologię Al ThinQ, która rozpoznaje głos użytkownika i umożliwia sterowanie urządzeniami w całym gospodarstwie domowym. Telewizor LG LED to sposób, aby połączyć przyjemne z pożytecznym!

Nie czekaj i już dzisiaj zapewnij sobie i swoim bliskim dostęp do nieograniczonej rozrywki przy pomocy jednego z telewizorów, które znajdziesz w sklepie Media Expert.