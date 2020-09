Wiatr porwał ogromny pływający dok. Konstrukcja uderzyła w okręty wojenne Rosji

Do sytuacji doszło we Władywostoku. Silny wiatr spowodowany przez tajfun Masyak zerwał pływający dok należący do stoczni JSC Vostochnaya Verf. Według relacji rosyjskich mediów, potężna konstrukcja uderzyła w jeden z dwóch okrętów podwodnych stacjonujących w porcie wojskowym we Władywostoku. Następnie dok uderzył jeszcze w kilka okrętów projektu 12411 należących do Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej. Sytuację można zobaczyć na kilku nagraniach z różnej perspektywy.