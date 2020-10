WHO: koronawirus powrócił do starszych i zagrożonych grup. Ekspert alarmuje

- Wirus powrócił do starszych i zagrożonych grup, a wyłączność młodzieży za udział w rozprzestrzenianiu się go już nie jest aktualna - alarmuje Kluge.

Lockdown i maseczki ochronne

- Całkowity lockdown spowoduje wzrost zapotrzebowania na opiekę psychiatryczną, wywoła wzrost przemocy i zmniejszy liczbę hospitalizacji z powodu chorób przewlekłych, prowadząc do przedwczesnych śmierci. Będzie to miało także negatywny wpływ na gospodarkę - ocenił.

Ekspert poinformował również, że systematyczne noszenie masek może uratować do 1 lutego przyszłego roku życie 266 tys. osób w 53 europejskich państwach. Dodał, że zachęcanie ludzi do pracy w domu, tam gdzie to możliwe, ograniczanie dużych zgromadzeń i zamykanie miejsc, w których ludzie się zbierają, może znacznie przyczynić się do zachowania życia i środków do życia.