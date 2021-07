WHO alarmuje. Nawet nieduże ilości alkoholu zwiększają ryzyko raka

Badanie zostało przeprowadzone przez należącą do WHO Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC). Wynika z niego, że w 2020 roku alkohol przyczynił się do ponad 740 tys. nowych przypadków nowotworu. Autorzy badania opublikowanego na łamach "Lancet Oncology" podkreślają, że za 346 tys. zachorowań odpowiadało picie dużych ilości alkoholu, a za 290 tys. – tak zwane ryzykowne picie.